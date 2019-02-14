Достала весь клуб: порноактриса ломает карьеру легенды

Лидер итальянского «Интера» Мауро Икарди был лишен капитанской повязки и не полетел с командой на матч 1/16 финала Лиги Европы из-за конфликта с руководством клуба. Причиной разногласий стала его жена Ванда Нара — бывшая порноактриса, которую футболист увел у своего лучшего друга.

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди переживает черные времена в карьере: в последний раз ему удавалось забить аж два месяца назад (безголевая серия длится семь матчей, что невероятно долго для топ-форварда, проводящего на поле по 90 минут), а переговоры о новом контракте с клубом продвигаются крайне тяжело.

Все настолько плохо, что из-за разногласий по поводу продления договора футболиста уже лишили капитанской повязки «Интера», которую он носил с 2015 года. Теперь новым капитаном черно-синих официально является вратарь Самир Ханданович

Оскорбленный таким резким решением клуба, Икарди отказался ехать на матч Лиги Европы против венского «Рапида» , который состоится вечером 14 февраля, в День всех влюбленных.

Это выглядит особенно иронично, если знать причину тяжелых переговоров игрока с клубом, которая заключается в жесткой позиции жены Икарди — Ванды Нары. Их роман несколько лет назад потряс всю Италию: Мауро увел супругу у своего близкого друга Макси Лопеса , с браке которым Ванда уже воспитывала троих детей.

Общественность в основном осуждала влюбленных, активно припоминая Наре тот факт, что во времена актерской карьеры она снималась и в фильмах для взрослых — правда, долго в этом бизнесе женщина решила не задерживаться.

Кроме того, после свадьбы с Икарди Ванда выбрала совершенно другую сферу деятельности, став агентом своего мужа. Именно она теперь представляет интересы лидера «Интера» и ведет переговоры с черно-синими о продлении контракта.

Однако в желании сделать как можно лучше для своего супруга Ванда зашла уже слишком далеко.

По информации итальянских СМИ, «нерадзурри» готовы платить нападающему 6 млн евро в год (и это не считая бонусов), однако женщина настаивает на сумме в 8 млн плюс дополнительные выплаты за удачные выступления. И ладно бы у сторон расходились только взгляды на величину зарплаты — это дело привычное в подобных переговорах, — однако между руководством «Интера» и женщиной уже разразился настоящий конфликт из-за агрессивных высказываний последней.

Ванда активно дает интервью прессе, рассказывая о том, как Икарди пытались переманить летом туринский «Ювентус» и два «топ-клуба из Испании» (очевидно, речь идет о «Реале» и «Барселоне»), а также напрямую заявляя, что «продление контракта с „Интером“ еще далеко от завершения».

А в программе Tiki-Taka женщина даже обвинила клуб в недостаточной поддержке своего лидера и распускании порочащих слухов.

«Вокруг Мауро витает много глупых историй, например, про несуществующий штраф, которым «Интер» якобы наказал его за то, что мы вернулись с рождественских каникул на день позже. Мне бы хотелось, чтобы клуб больше защищал Мауро: не понимаю, откуда появляется эта грязь — может быть, и изнутри», — предположила Ванда.

Женщина также высказала претензии по поводу выбора стартового состава «Интера» — ей не понравились партнеры, которых ставит главный тренер Лучано Спаллетти в пару к Икарди.

«Мауро перестал забивать. Но посмотрите: в последнем матче Лаутаро Мартинес провел гол именно благодаря хорошим действиям Мауро, которому не хватало поддержки на поле в последнее время.

Может быть, Спаллетти стоило бы чаще ставить их в состав вместе: они друзья, и между ними нет соперничества», — предположила Ванда.

В свете такой активной мощной словесной атаки на «Интер» известная итальянская газета La Gazzetta dello Sport выпустила заметку с неоднозначной фразой: «Клуб хочет, чтобы с его капитаном работал другой агент».

Икарди это явно не понравилось, и он выразил поддержку своей супруге в социальных сетях.

«Откуда вы взяли эту информацию? Как можно, чтобы такое издание, как La Gazzetta dello Sport, выпускала такую ерунду?

Также хочу добавить, что я очень, повторюсь, очень счастлив и доволен нашей совместной работой с Вандой. Она всегда будет тем человеком, который представляет мои и наши интересы, — до самого конца моей карьеры», — написал футболист в своем инстаграме.

Судя по всему, клуб счел такое поведение поддержкой всех предыдущих высказываний Ванды, в которых она фактически напрямую обвиняла «Интер» в непрофессионализме и распускании слухов об Икарди. Вскоре после этого в твиттере черно-синих появилась запись о том, что новым капитаном команды стал Ханданович.

До окончания контракта аргентинского игрока с «нерадзурри» остается два года — он действует до сезона-2020/21. В принципе у сторон еще есть достаточно времени для примирения и поиска компромиссов.

Нынешняя зарплата Икарди в 4,5 млн евро действительно не очень соответствует его статусу лидера одного из известнейших клубов Европы. Однако его агенту, пожалуй, стоит задуматься над тем, чтобы слегка сбавить напор, потому что открытыми нападками на клуб желаемого не добиться. «Интер» не пойдет на поводу хотя бы потому, что в этом случае будет выглядеть публично униженным.