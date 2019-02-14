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Умер бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик Харрисон 

ТАСС + ещё 8 14 часов назад
Фото: globallookpress.com
Бывший главный тренер молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Эрик Харрисон скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
"Мы крайне опечалены новостью о том, что в среду скончался наш бывший тренер молодежной команды Эрик Харрисон. Ему был 81 год, — говорится в сообщении. — Все мы в "Манчестер Юнайтед" выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Эрика в это тяжелое время".
В качестве тренера Харрисон начал сотрудничество с "Манчестер Юнайтед" в 1981 году. Под его руководством играли такие футболисты, как Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Никки Батт и Гари Невилл, ставшие в составе основной команды победителями Лиги чемпионов в сезоне-1998/99 и многократными чемпионами Англии.
В 2018 году Харрисон был награжден Орденом Британской империи за заслуги в футболе.
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Футбол , Пол Скоулз , Дэвид Бекхэм , Гари Невилл , Райан Гиггз , Манчестер Юнайтед
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