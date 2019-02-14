Умер бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик Харрисон

Бывший главный тренер молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Эрик Харрисон скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Мы крайне опечалены новостью о том, что в среду скончался наш бывший тренер молодежной команды Эрик Харрисон. Ему был 81 год, — говорится в сообщении. — Все мы в "Манчестер Юнайтед" выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Эрика в это тяжелое время".

В 2018 году Харрисон был награжден Орденом Британской империи за заслуги в футболе.