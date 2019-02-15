Sky: Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование телефона за рулем автомобиля

Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование мобильного телефона за рулем автомобиля. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News

По его данным, 21 ноября прошлого года в центре Лондона прохожий заметил, как Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Знаменитому футболисту еще не были предъявлены обвинения, однако он уже был уведомлен о начала судебного разбирательства в связи с этим эпизодом. Слушания назначены на 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли.

Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, то есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет. Помимо этой санкции, ему также грозит штраф в размере £2 тыс. ($2,5 тыс.).

В сентябре прошлого года Бекхэм смог избежать наказания за превышение скорости, поскольку уведомление от властей о содеянном правонарушении пришло к нему слишком поздно. Тогда его обвинили в превышении скорости в столичном районе Паддингтон: Бекхэм на арендованном Bentley ехал со скоростью 59 миль в час (95 км/ч) вместо положенных 40 (64 км/ч). Известный британский адвокат Ник Фримен обратил внимание, что власти не смогли уложиться в предусмотренный законом двухнедельный срок с момента совершения правонарушения, чтобы информировать о нем прокатную компанию и самого водителя, поэтому ответчик по этому делу не был осужден.