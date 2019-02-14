Головин сегодня должен начать работать в общей группе «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин , у которого ранее был диагностирован ушиб голеностопа, сегодня должен начать работать в общей группе. Об этом сообщил агент российского футболиста Олег Артёмов.

«Сегодня Головин должен начать работать в общей группе. Будет готовиться к предстоящей игре», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2), который состоялся 10 февраля, и был вынужден покинуть поле. 16 февраля «Монако» на своём поле сыграет с «Нантом».

22-летний футболист перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.