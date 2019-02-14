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Головин сегодня должен начать работать в общей группе «Монако» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник «Монако» Александр Головин, у которого ранее был диагностирован ушиб голеностопа, сегодня должен начать работать в общей группе. Об этом сообщил агент российского футболиста Олег Артёмов.
«Сегодня Головин должен начать работать в общей группе. Будет готовиться к предстоящей игре», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2), который состоялся 10 февраля, и был вынужден покинуть поле. 16 февраля «Монако» на своём поле сыграет с «Нантом».
22-летний футболист перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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