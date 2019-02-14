Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке» 

Рамблер 12 часов назад
В «Бутырке» прошел футбольный матч, в котором принял участие находящийся под арестом полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. По итогам матча, команда оранжевых, за которую Мамаев выступал в первом тайме, одержала победу над зелеными со счетом 8:7.
Все подследственные вышли на поле в одинаковой черной форме и шапках. Мамаеву, по данным «Газеты.ру», нанесли фамилию на спину, а у других игроков таких надписей не оказалось.
Команде Мамаева выдали оранжевые манишки, а их соперникам — зеленые. На заснеженный плац для матча нанесли красную разметку. Также в СИЗО привезли ворота, установили табло и повесили плакаты с изображением мяча.
«Газета.ру» отмечает, что в первом тайме Мамаев создавал опасные моменты «один за другим». Во втором тайме футболист начал играть за команду «зеленых».
Зрителями матча стали журналисты и сотрудники ФСИН, в том числе замглавы ведомства Валерий Максименко и руководитель столичного управления ФСИН Сергей Мороз.
Комментарии39
Футбол , Фото , Валерий Максименко , Павел Мамаев , Сергей Мороз , ФСИН , Газета.Ru
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение