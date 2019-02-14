Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»

В «Бутырке» прошел футбольный матч, в котором принял участие находящийся под арестом полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев . По итогам матча, команда оранжевых, за которую Мамаев выступал в первом тайме, одержала победу над зелеными со счетом 8:7.

Все подследственные вышли на поле в одинаковой черной форме и шапках. Мамаеву, по данным «Газеты.ру», нанесли фамилию на спину, а у других игроков таких надписей не оказалось.

Команде Мамаева выдали оранжевые манишки, а их соперникам — зеленые. На заснеженный плац для матча нанесли красную разметку. Также в СИЗО привезли ворота, установили табло и повесили плакаты с изображением мяча.

«Газета.ру» отмечает, что в первом тайме Мамаев создавал опасные моменты «один за другим». Во втором тайме футболист начал играть за команду «зеленых».