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Сокамерник Мамаева: у нас прекрасные отношения с Павлом 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Сокамерник Павла Мамаева по СИЗО "Бутырка" рассказал, что в их камере все ранее занимались спортом, и с футболистом "Краснодара" у них прекрасные отношения.
Футбольный матч в СИЗО "Бутырка" с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева прошел в четверг 14 февраля. Мамаев отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов — три в первом тайме и четыре во втором. Игра завершилась со счетом 8:7 (5:1). Мамаев содержится в камере на 12 человек.
"У нас прекрасные отношения (с Мамаевым). Да, в камере у нас все спортсмены. Я лично хоккеем занимался", — заявил журналистам сокамерник футболиста, игравший в этом матче на воротах.
Две потасовки с участием Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Мамаеву и Кокорину, его младшему брату Кириллу и Александру Протасовицкому до 8 апреля.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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