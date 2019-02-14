Сокамерник Мамаева: у нас прекрасные отношения с Павлом

Сокамерник Павла Мамаева по СИЗО "Бутырка" рассказал, что в их камере все ранее занимались спортом, и с футболистом "Краснодара" у них прекрасные отношения.

Футбольный матч в СИЗО "Бутырка" с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева прошел в четверг 14 февраля. Мамаев отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов — три в первом тайме и четыре во втором. Игра завершилась со счетом 8:7 (5:1). Мамаев содержится в камере на 12 человек.

"У нас прекрасные отношения (с Мамаевым). Да, в камере у нас все спортсмены. Я лично хоккеем занимался", — заявил журналистам сокамерник футболиста, игравший в этом матче на воротах.