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ПСЖ купит еще одного Килиана Мбаппе 

Lenta.ru + ещё 6 10 часов назад
Фото: соцсети
Французский ПСЖ собирается приобрести 11-летнего полузащитника Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.
По словам отца футболиста Эрика Мбаппе, парижская команда ведет с ним переговоры. Он рассказал, что нападающий ПСЖ и его сын являются полными тезками, родственных связей между ними нет.
Мбаппе-старший отметил, что дал сыну такое имя не специально. «Все забывают, что между ними всего восемь лет разницы, и Мбаппе был никому не известен, когда родился мой сын. Но, конечно, как фанат ПСЖ я хочу, чтобы он стал таким же популярным», — добавил он.
11-летний Мбаппе выступает на позиции атакующего полузащитника. 9 февраля он забил четыре мяча в двух матчах детского турнира Seine-et-Marne Cup.
Его взрослый тезка в августе 2017 года перешел в ПСЖ на правах аренды до конца сезона-2017/2018, а летом 2018-го подписал контракт на постоянной основе. Форвард стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции. По итогам турнира он был признан лучшим молодым игроком. Заработанные на ЧМ 550 тысяч евро Мбаппе, которому сейчас 20 лет, направил на благотворительность.
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