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Российский футболист перешел в украинский клуб впервые за пять лет 

Lenta.ru + ещё 12 6 часов назад
Фото: Fcchernomorets.ru
Нападающий Василий Павлов перешел в одесский «Черноморец» и стал первым с февраля 2014 года российским футболистом, который подписал контракт с украинским клубом. Об этом сообщается на сайте украинцев.
Последним был россиянин Сергей Каретник, в феврале 2014 года совершивший трансфер из «Кубани-2» в донецкий «Металлург». Павлов будет выступать под номером 24. Условия контракта с 28-летним футболистом не уточняются.
Ранее форвард выступал за казанский «Рубин-2», подмосковные «Химки» и другие российские клубы. В 2018 году он перешел в латвийский «Вентспилс».
В конце января этого года украинский футболист Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Украинские болельщики остались недовольны трансфером защитника в российскую команду и называли его предателем.
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Футбол , Ярослав Ракицкий , Сергей Каретник , Василий Павлов , Зенит
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