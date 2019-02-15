Российский футболист перешел в украинский клуб впервые за пять лет

Фото: Fcchernomorets.ru

Нападающий Василий Павлов перешел в одесский «Черноморец» и стал первым с февраля 2014 года российским футболистом, который подписал контракт с украинским клубом. Об этом сообщается на сайте украинцев. Последним был россиянин Сергей Каретник , в феврале 2014 года совершивший трансфер из «Кубани-2» в донецкий «Металлург». Павлов будет выступать под номером 24. Условия контракта с 28-летним футболистом не уточняются. Ранее форвард выступал за казанский «Рубин-2», подмосковные «Химки» и другие российские клубы. В 2018 году он перешел в латвийский «Вентспилс». В конце января этого года украинский футболист Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит» . Украинские болельщики остались недовольны трансфером защитника в российскую команду и называли его предателем.