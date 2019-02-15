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Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
По информации, которую предоставили сотрудники таможни, задержание связано с неправильным декларированием.
Хавбек прилетел из Малаги и прошел по зеленому коридору, что сообщает о том, что у человека нет предметов, которые подлежат декларированию. При этом сотрудник аэропорта имеет право проверить вещи пассажира. Если при осмотре будет найдено что-то, что подлежит декларированию, то это будет считаться нарушением закона.
"Тарасова сейчас задержали по статье 16.4 КоАП РФ. Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил", — заявила одна из сотрудниц аэропорта.
У полузащитника возникли проблемы с выплачиванием алиментов для первого ребенка. Его долг составляет около 16 млн рублей.
Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной России Андрей Аршавин может оставить жену ни с чем после развода.
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Футбол , Дмитрий Тарасов , Андрей Аршавин , Аэропорт Шереметьево , StarHit
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