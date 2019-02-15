Российская футболистка впервые забила за испанский клуб

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Российская футболистка Карпова забила первый гол за испанский клуб 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Российская нападающая Надежда Карпова записала на свой счет первый гол за "Севилью" в матче женского чемпионата Испании против "Валенсии". Игра завершилась со счетом 2:2, а россиянка вышла в стартовом составе испанского клуба и провела на поле 61 минуту, сообщает "Советский спорт".
Карпова забила мяч уже на второй минуте встречи, замкнув передачу одноклубницы.
23-летняя Карпова стала игроком "Севильи", перейдя туда из "Валенсии" в начале января этого года.
В предыдущем клубе российская нападающая была вынуждена постоянно сидеть на скамейке запасных и сыграла всего два матча за команду в сезоне-2018/2019. Она выступает в испанском чемпионате с 2017 года.
Всего за "Валенсию" футболистка сыграла 22 матча и забила три мяча.
Карпова входит в состав сборной России. За национальную команду она сыграла 12 матчей, в которых забила четыре мяча.
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Футбол , Видео , Надежда Карпова , Советский спорт
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