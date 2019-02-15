Российская футболистка впервые забила за испанский клуб

Российская футболистка Карпова забила первый гол за испанский клуб

Российская нападающая Надежда Карпова записала на свой счет первый гол за "Севилью" в матче женского чемпионата Испании против "Валенсии". Игра завершилась со счетом 2:2, а россиянка вышла в стартовом составе испанского клуба и провела на поле 61 минуту, сообщает "Советский спорт"

Карпова забила мяч уже на второй минуте встречи, замкнув передачу одноклубницы.

23-летняя Карпова стала игроком "Севильи", перейдя туда из "Валенсии" в начале января этого года.

В предыдущем клубе российская нападающая была вынуждена постоянно сидеть на скамейке запасных и сыграла всего два матча за команду в сезоне-2018/2019. Она выступает в испанском чемпионате с 2017 года.

Всего за "Валенсию" футболистка сыграла 22 матча и забила три мяча.

Карпова входит в состав сборной России. За национальную команду она сыграла 12 матчей, в которых забила четыре мяча.