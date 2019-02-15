Названа причина задержания Тарасова

Причиной задержания футболиста Дмитрия Тарасова Шереметьево стали незадекларированные 11 230 евро (почти 850 тысяч рублей). Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника канала, Тарасов выплатил штраф на месте, поэтому претензий у таможенников к нему нет.

По данным «360», штраф составил 50 процентов от суммы — 5615 евро (чуть больше 422 тысяч рублей).

СМИ сообщали, что таможенники остановили Тарасова в московском аэропорту Шереметьево 14 февраля. При этом пресс-атташе «Локомотива», Станислав Редикульцев опровергал эту информацию.