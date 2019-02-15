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Названа причина задержания Тарасова 

Рамблер + ещё 22 15 минут назад
Фото: Instagram
Причиной задержания футболиста Дмитрия Тарасова в Шереметьево стали незадекларированные 11 230 евро (почти 850 тысяч рублей). Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, Тарасов выплатил штраф на месте, поэтому претензий у таможенников к нему нет.
По данным «360», штраф составил 50 процентов от суммы — 5615 евро (чуть больше 422 тысяч рублей).
СМИ сообщали, что таможенники остановили Тарасова в московском аэропорту Шереметьево 14 февраля. При этом пресс-атташе «Локомотива», Станислав Редикульцев опровергал эту информацию.
Он заявил «Спорт-Экспрессу», что возвращался вместе с футболистом с учебно-тренировочного сбора в Испании. По его словам, они вместе выходили из таможни и аэропорта, футболиста не задерживали.
Футбол , Дмитрий Тарасов , Аэропорт Шереметьево
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