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В чемпионате Испании могут произойти значительные перемены 

News.ru + ещё 14 12 минут назад
Фото: deportivoalaves/facebook.com
В испанской Примере могут отказаться от проведения матчей турнира в понедельник и пятницу.
На этом настаивает сразу несколько клубов лиги, среди которых есть «Алавес» и «Райо Вальекано», пишет Sport.es.
Окончательное решение может быть принято после переговоров представителей лиги с Федерацией футбола Испании. Главная причина того, что тур растягивают сразу на несколько дней — интересы телевизионщиков, которые транслируют турнир.
Если от матчей в будние дни решат отказаться, то это нововведение может быть опробовано уже в следующем сезоне.
Ранее News. ru писал, что у гоночной команды «Уильямс» возникли проблемы с машиной.
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