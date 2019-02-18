В чемпионате Испании могут произойти значительные перемены

В испанской Примере могут отказаться от проведения матчей турнира в понедельник и пятницу.

На этом настаивает сразу несколько клубов лиги, среди которых есть «Алавес» и «Райо Вальекано», пишет Sport.es.

Окончательное решение может быть принято после переговоров представителей лиги с Федерацией футбола Испании. Главная причина того, что тур растягивают сразу на несколько дней — интересы телевизионщиков, которые транслируют турнир.

Если от матчей в будние дни решат отказаться, то это нововведение может быть опробовано уже в следующем сезоне.

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