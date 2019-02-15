Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции в таблице коэффициентов

Но шансы остаться шестыми есть.

Португалия (+ 0,4 балла)

У главного конкурента России за 6-ю позицию сезон складывается оптимистичнее. У португальцев в Европе осталось три клуба, а не два. К тому же изначально они отправили в еврокубки пять команд, соответственно, и результаты команд делятся на пять. А не на шесть, как в случае с Россией. «Порту» проиграл «Роме» (1:2), «Спортинг» не без шансов проиграл «Вилльяреалу» в Лиге Европы (0:1). С таким же счётом «Бенфика» обыграла в ЛЧ АЕК. С перспективами клубов на весну пока ничего непонятно.

Россия (+ 0,166 балла)

У нас похожая ситуация: могут пройти оба клуба, могут и ни одного. Хоть проиграл «Зенит» (0:1), исходя из соперника, обыграть дома «Фенер» будет проще, чем «Байер» на выезде. «Краснодар», правда, устроит и результативная ничья (первая игра 0:0). Если исходить из показанной игры в первом матче, верится больше в «быков». Питерский клуб, несмотря на все трансферы, провёл очень блеклый матч в Турции, а вот Мусаев с командой приятно удивили. Хотя, чтобы удержаться на шестой строчке, проходить дальше желательно всем.

Франция (+ 0,5 балла)

Увы, ситуация для России уже такова, что вперёд смотреть не приходится. Франция идёт в крутой отрыв, который в ближайшее время будет только расти. «ПСЖ» обыграл «Юнайтед» в ЛЧ, а «Ренн» сыграл вничью с «Бетисом». И это ещё при том, что свой матч не провёл «Лион». Правда, шансы пройти «Барсу» у него минимальные. Проблема в том, что даже если он вылетит, мы можем к тому моментов вообще остаться без клубов в Европе.

Остальные

Только в одной стране все клубы, выступавшие в Европе, до сих пор в деле. В Испании. Если мы считаем за тлен отрыв в восемь очков от Франции, представьте, что чувствуют в Англии, глядя на эти 22 с небольшим.

В топах таблицы коэффициентов скучно, продолжаем наблюдать за распределением мест со второго по четвёртое. Там разрыв между командами составляет примерно три очка — почти как у нас с Португалией. Обратите внимание, как сильно опустится Италия по итогам сезона, когда перестанут учитывать результат сезона-14/15.