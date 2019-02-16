Сборная России по мини-футболу сыграет за третье место с командой Украины на женском ЧЕ

Женская сборная России встретится с командой Украины в матче за бронзовые награды чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Португалии.

Ранее в полуфинальной встрече россиянки уступили команде Испании со счетом 0:5. Сборная Украины в своем матче проиграла португалкам. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяек турнира. Мячи в составе сборной Португалии забили Жанис Силва (14-я и 39-я минуты), Ана Гонсалвеш (28, 40) и Карла Ванесса (33), также не реализовавшая пенальти на 18-й минуте, у украинок отличилась Анна Сидоренко (22).

Женский чемпионат Европы по мини-футболу впервые проходит официально под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальная стадия проводится в формате "Финала четырех". Отбор проходил в два раунда, в нем принимали участие 23 сборные.

Сборная России является серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2010, 2013) призером чемпионатов мира, которые на данный момент не имеют официального статуса. Команда Украины заняла пятое место на мировом первенстве 2012 года, что является ее лучшим результатом.

В финале чемпионата Европы между собой встретятся сборные Португалии и Испании. Решающий матч и игра за третье место состоятся 17 февраля. Встреча россиянок и украинок начнется в 19:00 мск, а испанки и португалки сыграют в 21:30 мск.