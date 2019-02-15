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«Челси» хочет договориться с «Ювентусом» о снижении стоимости Игуаина 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
"Челси" намерен выкупить трансфер Гонсало Игуаина за меньшую сумму, чем клубом ранее было обговорено с туринским "Ювентусом", сообщает "Советский спорт".
По данным ESPN, в условиях соглашения прописано, что лондонцы летом могут приобрести аргентинца, права на которого принадлежит "Ювентусу", за €36 млн (такая сумма прописана в договоре между клубами). Однако "Челси" хочет добиться того, чтобы туринцы снизили плату за покупку прав на игрока.
Напомним, аргентинец стал игроком "Челси", перейдя в стан англичан из "Ювентуса" в январе на правах аренды. За три матча в чемпионате Англии он забил два гола.
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