«Челси» хочет договориться с «Ювентусом» о снижении стоимости Игуаина

По данным ESPN, в условиях соглашения прописано, что лондонцы летом могут приобрести аргентинца, права на которого принадлежит "Ювентусу", за €36 млн (такая сумма прописана в договоре между клубами). Однако "Челси" хочет добиться того, чтобы туринцы снизили плату за покупку прав на игрока.

Напомним, аргентинец стал игроком "Челси", перейдя в стан англичан из "Ювентуса" в январе на правах аренды. За три матча в чемпионате Англии он забил два гола.