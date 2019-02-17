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СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Манчестер Юнайтед» 

RT на русском + ещё 14 3 часа назад
Фото: Reuters
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заинтересован в приобретении английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
По информации издания The Sun, он готов заплатить за прославленный клуб £3,8 млрд
Отмечается, что нынешние владельцы «красных дьяволов» — американская семья Глейзеров, купившая клуб в 2005 году за £790 млн, не ставит перед собой цель продать МЮ, но при поступлении выгодного предложения готовы рассмотреть его.
Ранее сообщалось, что увольнение Жозе Моуринью обошлось «Манчестер Юнайтед» в €22,3 млн
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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