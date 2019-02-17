СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Манчестер Юнайтед»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заинтересован в приобретении английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

По информации издания The Sun, он готов заплатить за прославленный клуб £3,8 млрд

Отмечается, что нынешние владельцы «красных дьяволов» — американская семья Глейзеров, купившая клуб в 2005 году за £790 млн, не ставит перед собой цель продать МЮ, но при поступлении выгодного предложения готовы рассмотреть его.

Ранее сообщалось, что увольнение Жозе Моуринью обошлось «Манчестер Юнайтед» в €22,3 млн