Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в приобретении английского "Манчестер Юнайтед"

Министр информации Саудовской Аравии Турки аль-Шаббана опроверг в своем твиттере информацию о намерении принца купить "красных дьяволов".

До этого СМИ утверждали, что член королевской семьи был готов приобрести клуб за $4,8 млрд Отмечалось, что предложение будет сделано при условии, что "Манчестер Юнайтед" гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд

"Новость о том, что принц Мухаммед бен Сальман, хотел приобрести "Манчестер Юнайтед", была полностью ложной. Клуб провел встречу с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась", — сообщил министр информации.

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В активе команды 51 очко в 26 матчах.