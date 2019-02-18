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Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в приобретении английского "Манчестер Юнайтед".
Министр информации Саудовской Аравии Турки аль-Шаббана опроверг в своем твиттере информацию о намерении принца купить "красных дьяволов".
До этого СМИ утверждали, что член королевской семьи был готов приобрести клуб за $4,8 млрд Отмечалось, что предложение будет сделано при условии, что "Манчестер Юнайтед" гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд
"Новость о том, что принц Мухаммед бен Сальман, хотел приобрести "Манчестер Юнайтед", была полностью ложной. Клуб провел встречу с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась", — сообщил министр информации.
"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В активе команды 51 очко в 26 матчах.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" планируют приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
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Футбол , Калиду Кулибали , Манчестер Юнайтед
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