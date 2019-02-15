«Атлетико» Мадрид уволил основателя клубной академии за домогательства к игрокам

Мануэль Бриньяс признался в содеянном, в его отношении ведётся внутреннее расследование.

Как сообщает испанское издание El Pais, основатель академии футбольного клуба «Атлетико Мадрид» покинул свой пост после обнародования информации о домогательствах к юным воспитанникам.

Ранее издание опубликовало признание одного из бывших воспитанников Бриньяса, что он подвергался сексуальным домогательства со стороны тренера в середине 70-х. 88-летний тренер не стал опровергать эти заявления, упомянув, что подобные моменты имели место в его биографии.

Мануэль Бриньяс является человеком, который открыл путь в большой футбол Фернандо Торресу . Также он присутствовал на недавней презентации новичка «Атлетико» Альваро Мораты

Ранее сообщалось, что «Атлетико» объявил о подписании нового контракта с Симеоне.