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Тело погибшего футболиста Салы доставили на родину 

Российская Газета + ещё 8 5 часов назад
Фото: Reuters
Тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем, доставлено на родину.
В пятницу, 15 февраля, самолет с гробом из Лондона прибыл в Буэнос-Айресе. В субботу его должны перевезти в маленький городок Прогресо, где в спортзале первого клуба Салы "Сан-Мартин де Прогресо" и состоится прощальная церемония. Ожидается, что на нее придут почти все из трех тысяч местных жителей. Делегации в Аргентину направили французский "Нант", где до последнего времени играл футболист, и валлийский "Кардифф", куда он перешел за 17 млн евро, так и не успев выступить за новый клуб.
"Это печальный день в истории Прогресо, мы никогда не могли себе такое представить и до сих пребываем в шоке", — приводит издание Ovación слова президента клуба Даниэля Риберо.
Напомним, 28-летний Сала вылетел в распоряжение новой команды в ночь на 22 января, но самолет с футболистом пропал с радаров. Обломки воздушного судна нашли только 3 февраля в проливе Ла-Манш. Вскоре было найдено и тело игрока.
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