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Подана заявка на проведение финала ЛЧ в сезоне-2020/21 в Санкт-Петербурге 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.
Стадион, на котором проходили матчи чемпионата мира, в том числе один из полуфиналов и игра за третье место, будет конкурировать за возможность провести финальный матч самого престижного еврокубкового турнира с домашней ареной мюнхенской "Баварии".
Решение о месте проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет принято исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в мае или июне 2019 года.
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