Подана заявка на проведение финала ЛЧ в сезоне-2020/21 в Санкт-Петербурге

Стадион, на котором проходили матчи чемпионата мира, в том числе один из полуфиналов и игра за третье место, будет конкурировать за возможность провести финальный матч самого престижного еврокубкового турнира с домашней ареной мюнхенской "Баварии".