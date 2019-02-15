Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.
Стадион, на котором проходили матчи чемпионата мира, в том числе один из полуфиналов и игра за третье место, будет конкурировать за возможность провести финальный матч самого престижного еврокубкового турнира с домашней ареной мюнхенской "Баварии".
Решение о месте проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет принято исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в мае или июне 2019 года.