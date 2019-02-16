Тренер «Вальядолида» посоветовал Месси отдохнуть на диване

Специалист шуткой отреагировал на информацию, что лидеру каталонского клуба Лионелю Месси могут дать отдых на эту встречу.

"Надеюсь, Месси предоставят отдых. Если Лионелю нужно отдохнуть, рекомендую ему остаться на диване. Уверен, он у него очень удобный. Если другие игроки "Барселоны" тоже хотят отдохнуть, нужно позволить им это. Тут нет никакой проблемы", — приводит слова Гонсалеса Marca.

Матч "Барселона" — "Вальядолид" состоится на стадионе "Камп Ноу" 16 февраля, начало встречи запланировано на 22.45 по московскому времени.

Ранее "Барселона" продлила контракт с главным тренером.