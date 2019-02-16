Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола признал свою вину 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему нападающий Рияд Марез не имеет постоянного места в основном составе, передает "Советский спорт".
Испанский специалист отметил заслуги игрока, но объяснил, что на данный момент в команде слишком много форвардов.
"Есть причина, что Марез не играет — это я. Он ни в чем не виноват. Мне жаль, что сложилась такая ситуация. Он полностью отдается на тренировках и это очень талантливый футболист. Однако у нас в команде пять нападающих. Тот же Сане не выходил на поле в последних матчах. Я приношу извинения за то, что не могу дать ему то игровое врем, которое он заслуживает. Мне больше нечего сказать по этому вопросу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Алжирский и французский футболист в нынешнем сезоне сыграл в 21 матче Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых оформил пять голов и отдал две голевые передачи.
Ранее известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об интересе клубов чемпионата Англии к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
Газета.Ru: последние новости
"Енисей" объявил об уходе форварда Бодула Моуринью не считает Неймара лучшим бразильским футболистом Тренер "Вальядолида" посоветовал Месси отдохнуть на диване
Комментарии
Футбол , Гаджи Гаджиев , Федор Чалов , Советский спорт
Читайте также
Видео
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Хоккей
Тарасов задержан в аэропорту
Футбол Происшествия
Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции
Футбол Статьи
Возвращение на татами: Путин повредил палец
Летние виды спорта Статьи
Шумахера заметили на Майорке
Автоспорт Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение