Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола признал свою вину

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему нападающий Рияд Марез не имеет постоянного места в основном составе, передает "Советский спорт"

Испанский специалист отметил заслуги игрока, но объяснил, что на данный момент в команде слишком много форвардов.

"Есть причина, что Марез не играет — это я. Он ни в чем не виноват. Мне жаль, что сложилась такая ситуация. Он полностью отдается на тренировках и это очень талантливый футболист. Однако у нас в команде пять нападающих. Тот же Сане не выходил на поле в последних матчах. Я приношу извинения за то, что не могу дать ему то игровое врем, которое он заслуживает. Мне больше нечего сказать по этому вопросу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Алжирский и французский футболист в нынешнем сезоне сыграл в 21 матче Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых оформил пять голов и отдал две голевые передачи.