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СМИ: Россиянин станет вице-президентом «Монако» 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Вадима Васильева, который покинул свой пост накануне, может заменить Олег Петров.
По данным французского издания L'Equipe, 55-летний бизнесмен Олег Петров станет новым вице-президентом футбольного клуба «Монако».
Ранее российский предприниматель не имел отношения к футболу, однако имеет опыт совершения крупных сделок.
Представление Петрова запланировано на 22 февраля. Предварительно его должен одобрить совет директоров клуба.
Ранее сообщалось, что Мбаппе поблагодарил Васильева за работу в «Монако».
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Футбол , Вадим Васильев , Олег Петров
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