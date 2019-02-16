СМИ: Россиянин станет вице-президентом «Монако»

По данным французского издания L'Equipe, 55-летний бизнесмен Олег Петров станет новым вице-президентом футбольного клуба «Монако».

Ранее российский предприниматель не имел отношения к футболу, однако имеет опыт совершения крупных сделок.

Представление Петрова запланировано на 22 февраля. Предварительно его должен одобрить совет директоров клуба.

Ранее сообщалось, что Мбаппе поблагодарил Васильева за работу в «Монако».