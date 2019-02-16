Вадима Васильева, который покинул свой пост накануне, может заменить Олег Петров.
По данным французского издания L'Equipe, 55-летний бизнесмен Олег Петров станет новым вице-президентом футбольного клуба «Монако».
Ранее российский предприниматель не имел отношения к футболу, однако имеет опыт совершения крупных сделок.
Представление Петрова запланировано на 22 февраля. Предварительно его должен одобрить совет директоров клуба.
Ранее сообщалось, что Мбаппе поблагодарил Васильева за работу в «Монако».