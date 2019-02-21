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Новая травма может поставить крест на карьере Дзагоева 

Рамблер + ещё 77 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Газета.ру» пишет, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может покинуть клуб из-за новой травмы.
28-летний игрок получил повреждение во время товарищеского матча с испанской «Картахеной», прошедшего 19 февраля. Издание Sport24.ru сообщило, что речь идет о травме крестообразной связки колена.
«Газета.ру» отметила, что футболист известен своей «травматичностью». Первую травму в профессиональном футболе он получил в свой первый сезон, из-за другого повреждения он на полтора месяца выбыл из чемпионата-2011/12, а в сезоне-2013/14 из-за проблем с мышцей бедра он не играл 70 дней. По данным издания, после этого у него началась «бесконечная череда повреждений». Он пострадал и во время ЧМ-2018 в матче открытия против Саудовской Аравии.
«Газета.ру» подчеркивает, что новая Травма Дзагоева может оказаться самой серьезной за его карьеру. По версии издания, в этом сезоне игрок уже не выйдет на поле.
Летом 2019 года у футболиста истекает контракт с ЦСКА. В клубе заявляли, что планируют продлить соглашение.
«Но будут ли красно-синие делать это теперь?» — заключила «Газета.ру».
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Футбол , Алан Дзагоев , Газета.Ru
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