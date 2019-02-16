Футболиста ПСЖ уличили в «пропивании» таланта

По словам Лорена, спортсмен ведёт нездоровый образ жизни, что мешает ему строить успешную карьеру.

«Он курит и пьёт почти каждый день. Если бы он вёл себя как Криштиану Роналду, соблюдая режим, то добился бы выдающихся результатов», — сказал Лорен в эфире радио BBC 5 Live Sport.

Итальянец защищает цвета французского клуба с 2012 года. В текущем сезоне Лиги 1 26-летний Верратти провёл 15 матчей за ПСЖ и стал автором одной результативной передачи.

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