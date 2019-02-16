Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Овечкин едет к Трампу
Овечкин едет к Трампу

Футболиста ПСЖ уличили в «пропивании» таланта 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press
Журналист французской газеты Le Parisien Жюльен Лорен раскритиковал поведение полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.
По словам Лорена, спортсмен ведёт нездоровый образ жизни, что мешает ему строить успешную карьеру.
«Он курит и пьёт почти каждый день. Если бы он вёл себя как Криштиану Роналду, соблюдая режим, то добился бы выдающихся результатов», — сказал Лорен в эфире радио BBC 5 Live Sport.
Итальянец защищает цвета французского клуба с 2012 года. В текущем сезоне Лиги 1 26-летний Верратти провёл 15 матчей за ПСЖ и стал автором одной результативной передачи.
Черышев может покинуть «Вильярреал», писал News.ru.
News.ru: последние новости
Тарасова задержали Незнакомцы напали машину футболиста с женой и детьми Аргентина простилась с футболистом Салой
Футбол , Марко Верратти , Криштиану Роналду , Le Parisien
Читайте также
Видео
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Хоккей
Больше не звезда? Медведеву не позвали в шоу с Загитовой
Фигурное катание Статьи
Заплатил за братьев: как Хабиб рассчитался с США
MMA Статьи
Тарасов задержан в аэропорту
Футбол
Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции
Футбол Статьи
Возвращение на татами: Путин повредил палец
Летние виды спорта Статьи
Шумахера заметили на Майорке
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение