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«Монако» обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты "Монако" победили "Нант" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.
Единственный гол забил Желсон Мартинш на 13-й минуте. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте. Во втором тайме он получил желтую карточку за грубую игру.
Матч стал первым для "Монако" после ухода россиянина Вадима Васильева с постов вице-президента и генерального директора клуба.
"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка в 25 матчах. "Нант" идет 14-м, имея 27 очков после 25 игр.
В следующем матче монегаски сыграют дома с "Лионом" 24 февраля. "Нант" в этот же день примет "Бордо".
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