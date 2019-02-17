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«Манчестер Юнайтед» принял важное решение по Лукаку 

Soccer News + ещё 10 2 часа назад
Фото: Soccer News
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, сообщает Mirror.
По сведениям издания, английский клуб выставит футболиста на продажу в летнее трансферное окно. В качестве замены бельгийца манкунианцы рассматривают кандидатуры Пауло Дибалы ("Ювентус") и Мауро Икарди ("Интер").
25-летний Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года из "Эвертона" за 85 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Футбол , Пауло Дибала , Манчестер Юнайтед
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