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Сычева огорчает отсутствие дедовщины в футболе 

Газета.Ru + ещё 4 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что нынешнему футболу не хватает дедовщины.
"Все поменялось. Даже страна. Сейчас очень большие возможности. Но много вещей сбивают с толку. Мешают идти прямым курсом. Дедовщины сейчас нету, и это плохо. Раньше юношеский задорвзрослые наставники направляли в нужное русло. Я буду всегда благодарен людям, которые давали советы. Да, часто они делали это жестко. Учили жизни. Но мы становились единым коллективом", — цитирует Сычева "Спорт-Экспресс".
По мнению игрока, главной проблемой для современного футбола является "глобализация".
"Слишком много всего стало доступным. Каждый выбирает то, что хочет. И это неправильно. У нас были определенные каноны, которым мы следовали. Сейчас все размыто. Мне это не нравится", — добавил Сычев.
Ранее сообщалось, что Сычев попытался забить футбольный мяч в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Футбол , Дмитрий Сычев
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