Восстанавливающийся после травмы защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Васин присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Испании, сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
"Вчера вечером в Кампоамор прибыл Виктор Васин, который сегодня утром провел первую тренировку по индивидуальному графику и в ближайшие две недели будет заниматься по программе, рекомендованной ему в клинике Барселоны", — говорится в сообщении.
Васин восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученного в феврале прошлого года.