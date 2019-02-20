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СМИ: «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может покинуть "Королевский клуб", сообщает Wales Online.
По информации издания, руководство "Реала" готово расстаться с форвардом за 131 миллион фунтов (150 млн евро). Сообщается, что главным фаворитом на приобретение Бэйла является "Манчестер Юнайтед".
Согласно данным The Sun, руководство "сливочных" предпочло бы продать валлийца в "Челси".
Гаррет Бэйл защищает цвета "Реала" с 2013-го года. За это время форвард провел за команду 142 матча и забил 75 голов. Вместе с командой Бэйл становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и четыре раза выигрывал Клубный чемпионат мира.
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Футбол , Гарет Бэйл , УЕФА , Реал , Манчестер Юнайтед
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