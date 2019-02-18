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Российского футболиста возмутили зарплаты учителей 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: arsenaltula.ru
Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов заявил, что каждый раз приходит в ужас при упоминании о размере зарплат российских учителей, сообщает Sport24. Проблема касается спортсмена лично, поскольку его родители работают педагогами.
«Многие друзья тоже работают учителями физкультуры, причем на полную ставку, и с утра до вечера за зарплату 20 с копейками тысяч. На эти деньги не обеспечишь семью», — отметил Левашов, подчеркнув, что друзьям приходится искать подработку на стороне.
Спортсмен рассказал, что его мама работает преподавателем математики, отец — учитель информатики. Несмотря на то, что родителям нравится работать с детьми, по словам футболиста, он старается делать так, чтобы они «поменьше нагружались».
«Если бы мне сказали работать за такие деньги — точно депрессия была бы», — заявил Левашов.
По словам вратаря «Арсенала», многие молодые люди не идут в педагоги из-за «копеечной» зарплаты.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин назвал три, по его мнению, главных проблемы в стране. Спортсмен назвал бедность, качество медицинского сервиса и маленькие зарплаты учителей. При этом футболист отметил, что эти проблемы характерны для населённых пунктов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Зобнин подчеркнул, что, выезжая за МКАД, ему «больно смотреть на людей».
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Футбол , Михаил Левашов , Роман Зобнин , Спартак
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