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СМИ: «Бавария» намерена купить футболиста «Ювентуса» Дибалу 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мюнхенская «Бавария» заинтересована в покупке аргентинского нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибалы.
Об этом сообщает Tuttomercato per Focus.
По информации издания, председателю правления «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге очень нравится игра форварда, и немецкий коллектив уже готовит предложение по аргентинцу.
Текущий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Дибала сыграл 21 матч в Серии А, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.
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Футбол , Пауло Дибала
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