СМИ: «Бавария» намерена купить футболиста «Ювентуса» Дибалу

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в покупке аргентинского нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибалы

Об этом сообщает Tuttomercato per Focus.

По информации издания, председателю правления «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге очень нравится игра форварда, и немецкий коллектив уже готовит предложение по аргентинцу.

Текущий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала сыграл 21 матч в Серии А, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.