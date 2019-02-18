Голкипера «Арсенала» пугает, сколько получают учителя в России

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов раскритиковал зарплату российских педагогов, передает Sport24.

Футболист отметил, что приходит в негодование от подобных реалий.

"С Зобниным согласен. Мои ведь родители тоже преподают. Мама — алгебру и геометрию, отец — информатику. Причем отец — сразу в нескольких школах. Приходится быстро перемещаться из одной в другую, чтобы успеть на все уроки. Но не из-за жадности, а из-за нехватки кадров: папу очень просят.

Конечно, пугает, сколько получают в школе родители. В негодование прихожу от этого. Если бы мне сказали работать за такие деньги — точно депрессия была бы. У многих ребят, кто в школе работает, от этого руки и опускаются. Потому и бросают, а то и вовсе не идут, когда узнают зарплату", — заявляет вратарь.

В настоящий момент туляки идут 11-ми в чемпионате России.