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Голкипера «Арсенала» пугает, сколько получают учителя в России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов раскритиковал зарплату российских педагогов, передает Sport24.
Футболист отметил, что приходит в негодование от подобных реалий.
"С Зобниным согласен. Мои ведь родители тоже преподают. Мама — алгебру и геометрию, отец — информатику. Причем отец — сразу в нескольких школах. Приходится быстро перемещаться из одной в другую, чтобы успеть на все уроки. Но не из-за жадности, а из-за нехватки кадров: папу очень просят.
Конечно, пугает, сколько получают в школе родители. В негодование прихожу от этого. Если бы мне сказали работать за такие деньги — точно депрессия была бы. У многих ребят, кто в школе работает, от этого руки и опускаются. Потому и бросают, а то и вовсе не идут, когда узнают зарплату", — заявляет вратарь.
В настоящий момент туляки идут 11-ми в чемпионате России.
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