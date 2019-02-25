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Украинцу Зинченко не дали поднять трофей Кубка английской лиги 

Газета.Ru + ещё 75 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинскому полузащитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко не дали поднять трофей Кубка английской лиги, сообщает "Советский спорт".
24 февраля "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Челси" со счетом 4:3 (0:0 в основное и дополнительное время).
Зинченко должен был последним поднять трофей над головой, но сделать этого ему не дали. Защитник Эмерик Ляпорт, который делал это предпоследним, унес трофей с собой, не передав его полузащитнику.
Украинский хавбек выступает в английской команде с 2016 года.
Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся по количеству трофеев с Моуринью.
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