Украинцу Зинченко не дали поднять трофей Кубка английской лиги

24 февраля "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Челси" со счетом 4:3 (0:0 в основное и дополнительное время).

Зинченко должен был последним поднять трофей над головой, но сделать этого ему не дали. Защитник Эмерик Ляпорт, который делал это предпоследним, унес трофей с собой, не передав его полузащитнику.

Украинский хавбек выступает в английской команде с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся по количеству трофеев с Моуринью.