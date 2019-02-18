Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".
Встреча между "Антальяспором" и "Истанбул Башакшехир" проходит в Анталье, счет после первого тайма — 1:0 в пользу гостей. Кудряшов забил гол на 33-й минуте.
Кудряшов перешел в "Истанбул Башакшехир" в конце января на правах свободного агента после того, как разорвал контракт с казанским "Рубином". С турецкой командой 31-летний защитник заключил соглашение сроком на полтора года.