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Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир» 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: официальный сайт ФК "Истанбул Башакшехир"
Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".
Встреча между "Антальяспором" и "Истанбул Башакшехир" проходит в Анталье, счет после первого тайма — 1:0 в пользу гостей. Кудряшов забил гол на 33-й минуте.
Кудряшов перешел в "Истанбул Башакшехир" в конце января на правах свободного агента после того, как разорвал контракт с казанским "Рубином". С турецкой командой 31-летний защитник заключил соглашение сроком на полтора года.
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Футбол , Федор Кудряшов , ФК "Рубин"
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