Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что сам ведет свою страницу в Instagram, а его супруга Анастасия Костенко проверяет его посты на ошибки. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ФК „Локомотив“ Москва».
«Я не настолько грамотный, как она», — признался футболист.
При этом спортсмен заявил, что Instagram — это «больше плохо, чем хорошо», так как делает людей зависимыми.
«У меня есть дети, племянники, которые постоянно сидят там, и я задаюсь вопросом, что они там делают», — отметил Тарасов.
В ходе интервью футболиста спросили, пытается ли он исправить свой «далеко не всегда положительный» образ в медиа. Тарасов заявил, что не хочет на это влиять.
«Все, что я делаю в жизни, это от сердца, от души. Люди, которые знают меня, они знают меня такого, какой я есть. А те, кто создает иллюзию меня «плохого», который кинул своих жен, кидает детей… Это абсолютно не так. Но переубеждать людей я не собираюсь», — подчеркнул он.
Ранее адвокат экс-супруги Тарасова Сергей Жорин заявлял, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам на 15 миллионов рублей. По словам Жорина, Тарасов перечислял деньги на содержание старшей дочери не в полном объеме.
СМИ писали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг.
Позже Жорин заявил, что долги спортсмена по алиментам составляют почти 7,5 миллиона рублей, а неустойка — еще 8,5 миллиона.