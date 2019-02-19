Тарасов отдал свой Instagram на проверку жене

«Я не настолько грамотный, как она», — признался футболист.

При этом спортсмен заявил, что Instagram — это «больше плохо, чем хорошо», так как делает людей зависимыми.

«У меня есть дети, племянники, которые постоянно сидят там, и я задаюсь вопросом, что они там делают», — отметил Тарасов.

В ходе интервью футболиста спросили, пытается ли он исправить свой «далеко не всегда положительный» образ в медиа. Тарасов заявил, что не хочет на это влиять.

«Все, что я делаю в жизни, это от сердца, от души. Люди, которые знают меня, они знают меня такого, какой я есть. А те, кто создает иллюзию меня «плохого», который кинул своих жен, кидает детей… Это абсолютно не так. Но переубеждать людей я не собираюсь», — подчеркнул он.

Ранее адвокат экс-супруги Тарасова Сергей Жорин заявлял, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам на 15 миллионов рублей. По словам Жорина, Тарасов перечислял деньги на содержание старшей дочери не в полном объеме.

СМИ писали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг.

Позже Жорин заявил, что долги спортсмена по алиментам составляют почти 7,5 миллиона рублей, а неустойка — еще 8,5 миллиона.