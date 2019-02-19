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Марсело намерен покинуть «Реал» 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Жуниор в скором времени может сменить клубную прописку. 30-летний бразилец выразил недовольство своим положением в клубе.
У Жуниора состоялся обстоятельный разговор с руководителями "Королевского клуба", в ходе которого он выразил желание покинуть команду, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Cope. Бразильский игрок обороны провел за "Реал" 24 матча, в которых он отличился четырьмя голами и тремя результативными.
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что активный интерес к бразильскому оборонцу проявляет туринский "Ювентус". Переход в стан "Старой синьоры" лоббирует португалец Криштиану Роналду, ранее выступавший с Марсело в Мадриде. Предполагаемая сумма трансфера может составить от 40 до 45 миллионов евро.
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Футбол , КРИШТИАНУ РОНАЛДУ , Реал , Советский спорт
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