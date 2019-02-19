Принц Монако назвал неожиданной отставку Васильева

Князь Монако Альбер II прокомментировал уход Вадима Васильева с поста вице-президента футбольного клуба "Монако".

"Для меня эта новость стала неожиданностью. В целом, если посмотреть результаты клуба за последние годы, то Васильев проделал качественную работу. Но в нынешнем сезоне наше выступление откровенно плохое. Я сожалею, что его отправили в отставку так рано", — цитирует принца Le Figaro.

14 февраля "Монако" официально объявил об отставке Васильева, который занимал посты вице-президента и генерального директора клуба.

"Монако" неудачно провел первую часть текущего сезона. Команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов, набрав одно очко в шести матчах, и завершила участие в турнире. В чемпионате Франции монегаски занимают 18-е место, имея 19 очков после 24 игр. По ходу сезона был отправлен в отставку главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, его место занял Тьери Анри. В конце января Жардим вернулся на свой пост, сменив Анри.