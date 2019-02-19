Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин назвал главную проблему «Зенита» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о главной проблеме петербургского «Зенита» в преддверии ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы с турецким «Фенербахче».
«Самая главная проблема «Зенита» — заставить кого-то смотреть матчи с его участием. Потому что зачем человеку смотреть матч «Зенит» — «Фенербахче», если он не является каким-нибудь скаутом, фанатом «Зенита» или болельщиком турецкого клуба. Это просто не ясно», — заявил эксперт на своём Youtube-канале.
Он также подчеркнул, что не смотрел первый матч противостояния, который прошёл в Стамбуле. По его мнению, игру с участием нынешнего «Зенита» можно представить без просмотра самой встречи и не ошибиться с выводами.
«Думаю, что расклад в паре существенно не изменился. У «Зенита» очень сложная ситуация», — добавил Уткин.
Первая встреча закончилась минимальной победой «Фенербахче» — 1:0. Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.
Ранее сообщалось, что менее тысячи турецких болельщиков ожидается на матче ЛЕ «Зенит» — «Фенербахче».
RT на русском: последние новости
Князь Альбер II назвал неожиданной отставку вице-президента «Монако» Васильева Агент футболиста «Ромы» опроверг слухи о переходе в «Зенит» Абрамович попал в рейтинг самых состоятельных владельцев футбольных клубов
Комментарии4
Футбол , Волейбол , Василий Уткин , Зенит
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
Порно-видео чемпиона «Формулы-1» слили в Сеть
Автоспорт
«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение