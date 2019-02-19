Уткин назвал главную проблему «Зенита»

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о главной проблеме петербургского «Зенита» в преддверии ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы с турецким «Фенербахче».

«Самая главная проблема «Зенита» — заставить кого-то смотреть матчи с его участием. Потому что зачем человеку смотреть матч «Зенит» — «Фенербахче», если он не является каким-нибудь скаутом, фанатом «Зенита» или болельщиком турецкого клуба. Это просто не ясно», — заявил эксперт на своём Youtube-канале.

Он также подчеркнул, что не смотрел первый матч противостояния, который прошёл в Стамбуле. По его мнению, игру с участием нынешнего «Зенита» можно представить без просмотра самой встречи и не ошибиться с выводами.

«Думаю, что расклад в паре существенно не изменился. У «Зенита» очень сложная ситуация», — добавил Уткин.

Первая встреча закончилась минимальной победой «Фенербахче» — 1:0. Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.

Ранее сообщалось, что менее тысячи турецких болельщиков ожидается на матче ЛЕ «Зенит» — «Фенербахче».