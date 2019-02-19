Хатико: собака погибшего Салы пришла на похороны футболиста

Черный лабрадор по кличке Нала присутствовал на похоронах погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает The Sun.

Отмечается, что пес пришел на прощание со спортсменом в сопровождение его сестры Ромины. После исчезновения Салы девушка забрала собаку к себе. Она отметила, что ни в коем случае не отдаст лабрадора в приют.

"Мы никогда не отдадим собаку в приют, хочу, чтобы люди это знали", — сказала сестра Салы.

Сала 19 января перешел из французского "Нанта" в "Кардифф". В расположение новой команды 28-летний футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы. Останки Салы в пятницу доставили в Аргентину.