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Хатико: собака погибшего Салы пришла на похороны футболиста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: REUTERS / STRINGER
Черный лабрадор по кличке Нала присутствовал на похоронах погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает The Sun.
Отмечается, что пес пришел на прощание со спортсменом в сопровождение его сестры Ромины. После исчезновения Салы девушка забрала собаку к себе. Она отметила, что ни в коем случае не отдаст лабрадора в приют.
"Мы никогда не отдадим собаку в приют, хочу, чтобы люди это знали", — сказала сестра Салы.
Сала 19 января перешел из французского "Нанта" в "Кардифф". В расположение новой команды 28-летний футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы. Останки Салы в пятницу доставили в Аргентину.
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