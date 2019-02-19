К Кокорину до сих пор не допустили врача

Несколько дней спустя все четверо были арестованы по подозрению в побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью и помещены в следственный изолятор «Бутырка», где находятся по сей день.

6 февраля арест подозреваемых был продлен во второй раз (до 8 апреля). В ходе того заседания Тверского райсуда Москвы адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что футболист может стать инвалидом, если не продолжит лечение прошлогодней травы колена.

По словам Ивана Мельникова, Кокорину обещали, что врач будет допущен к нему в «Бутырку», «уже давно», однако этого до сих пор не произошло. Тем не менее ответственный секретарь ОНК Москвы выразил мнение, что это произойдет уже в ближайшее время.

Александр Кокорин травмировал крестообразные связки колена в марте 2018-го. Восстановление от повреждения заняло у футболиста около пяти месяцев.