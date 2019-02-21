«Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одолели стамбульский "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух игр вышли в следующую стадию турнира.

Ответная встреча, состоявшаяся в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе "сине-бело-голубых" дубль оформил Сердар Азмун (37-я и 76-я минуты), еще один мяч забил Магомед Оздоев (4). Автором гола у турецкой команды стал Мехмет Топал (43).

Первый матч, прошедший 13 февраля в Стамбуле, закончился победой "Фенербахче" (1:0), но по сумме двух игр сильнее оказался "Зенит".