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Подруга Кокорина извинилась за поведение футболиста 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Гражданская жена заключенного под стражу футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова извинилась за мужа. Об этом свидетельствует трейлер сегодняшнего эпизода шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», опубликованный на сайте канала «Россия».
«Простите моего мужа!» — гласит заголовок трейлера.
В нем самом Валитова призналась, что последние четыре месяца ее жизни были сложными, потому что она осталась одна, и обвинила СМИ в «недонесении» правды.
Кроме того, девушка заявила, что 11 октября Кокорин поехал в полицию, чтобы извиниться за свой поступок, но ему «не дали такой возможности».
«Их арестовали», — объяснила она.
В свою очередь, ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов подчеркивает в трейлере, что это интервью Дарьи Валитовой — первое после скандала. Также журналист пообещал, что подруга Кокорина раскроет «шокирующие» подробности, которые «скрывала».
8 октября Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и еще один человек избили в Москве водителя Виталия Соловчука, директора НАМИ Сергея Гайсина и главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака.
Три дня спустя молодые люди были арестованы и помещены в следственный изолятор «Бутырка», где пребывают до сих пор.
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Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Андрей Малахов , Александр Кокорин , Минпромторг , ФСИН
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