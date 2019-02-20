Подруга Кокорина извинилась за поведение футболиста

«Простите моего мужа!» — гласит заголовок трейлера.

В нем самом Валитова призналась, что последние четыре месяца ее жизни были сложными, потому что она осталась одна, и обвинила СМИ в «недонесении» правды.

Кроме того, девушка заявила, что 11 октября Кокорин поехал в полицию, чтобы извиниться за свой поступок, но ему «не дали такой возможности».

«Их арестовали», — объяснила она.

В свою очередь, ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов подчеркивает в трейлере, что это интервью Дарьи Валитовой — первое после скандала. Также журналист пообещал, что подруга Кокорина раскроет «шокирующие» подробности, которые «скрывала».

8 октября Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и еще один человек избили в Москве водителя Виталия Соловчука, директора НАМИ Сергея Гайсина и главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака.