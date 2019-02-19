Сын Нигматуллина стал лучшим футболистом в США

Руслан Нигматуллин-младший, сын бывшего голкипера сборной России Руслана Нигматуллина , стал победителем турнира Weston Cup Showcase для юношеских и молодёжных команд и был признан лучшим игроком соревнований.

В финале старшей возрастной группы (до 19 лет) «Уэстон», за который выступает Нигматуллин, обыграл «Флориду Раш» со счётом 1:0. Поздравления сыну опубликовал в Twitter сам бывший футболист.

По ходу турнира Нигматуллин-младший отразил три пенальти в четырёх играх, причём два из них — в финале.

Футболист перешёл в американо-канадскую лигу (MLS) в конце прошлого сезона. До этого он защищал цвета молодёжки владимирского «Торпедо».

Нигматуллин-старший провёл за сборную России 24 матча в 2000—2002 годах, а также выступал за московские «Спартак» , «Локомотив» и ЦСКА. Он завершил карьеру в ноябре 2009 года.

Как писал News.ru, команда пропустила 20 мячей в матче и была исключена из лиги.