Зарвавшийся Аршавин нажил серьезные проблемы с ФСБ

Заявление в ФСБ подала супруга известного футболиста Андрея Аршавина . Алиса Аршавина сообщила, что муж ей угрожает, вдобавок на нее оказывают давление люди, которые представляются сотрудниками спецслужб.

Алисе Аршавиной регулярно угрожают неизвестные. В заявлении жена футболиста указала, что получает СМС с угрозами. Кроме того, Алиса описала встречу с Аршавиным — спортсмен приехал на нее в сопровождении мужчин, которые демонстрировали удостоверения УФСБ и оказывали на нее давление.

В своем заявлении Аршавина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства — если эти люди действительно были из ФСБ — и провести должностную проверку на предмет законности их действий.

Недавно Андрей Аршавин навещал жену — также в сопровождении неизвестных "сотрудников органов". В результате того визита экс-капитан сборной России отобрал у супруги машину — семейный Mercedes GL350.

Алиса ранее обращалась с заявлением в полицию. Она жаловалась, что супруг обещал посадить ее в тюрьму, если она не вернет деньги, которые он когда-то ей давал. Аршавин требовал вернуть ему около 1 миллиона евро, потраченных на шубы и драгоценности.

Андрей Аршавин и Алиса официально состоят в браке с 2016 года. У пары есть общая дочь. Кроме того, бывший футболист лондонского "Арсенала" — отец троих детей от первого брака. Бракоразводный процесс Андрея и Алисы Аршавиных должен начаться в конце февраля, передает Super.