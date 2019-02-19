Жена Аршавина донесла на футболиста в ФСБ

В заявлении Алиса Аршавина описывает угрозы со стороны футболиста. В частности, она пишет, что однажды Андрей Аршавин приехал к ней с неизвестными людьми, которые демонстрировали удостоверения УФСБ и оказывали на нее давление.

В связи с этим Аршавина потребовала установить, на каком основании действовали представители ведомства, и провести должностную проверку о законности их действий.

Ранее супруга Андрея Аршавина подала на него заявление в полицию, в котором пожаловалась на смс-сообщения с угрозами, в которых муж пугает ее возбуждением уголовных дел и лишением свободы. Она также рассказала, что муж в сопровождении неизвестных отобрал у нее автомобиль Mercedes GL350, который использовался для перевозки детей.

Бракоразводный процесс между Андреем и Алисой Аршавиными начнется 26 февраля.