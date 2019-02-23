«Манчестер Сити» переподписал Ляпорта

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с французским защитником Эмериком Ляпортом. Новое соглашение между сторонами теперь будет рассчитано до 30 июня 2025 года.

"Невероятно счастлив, что останусь частью "Манчестер Сити" на столь долгое время, ведь этот клуб дает мне все необходимое для развития игры, — цитирует француза Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "горожан". — Я уже добился больших успехов и хочу продолжать становиться лучше и лучше. Моей целью является завоевание трофеев и "Сити" — лучшее для этого место".

Напомним, что Ляпорт перешел в "МанСити" из "Атлетика" в январе 2018 года. За время выступлений в составе "горожан" он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. В нынешнем сезоне игрок сыграл в 36 встречах, став автором четырех голов.