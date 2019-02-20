Наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера лондонского "Челси", сообщает The Independent.
Ранее в СМИ появилась информация, что босс англичан Роман Абрамович недоволен работой итальянского специалиста и в ближайшее время может объявить о его отставке. Судьба Сарри решится 24 февраля в финальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити". В случае поражения он будет уволен с поста главного тренера "Челси".
Также отмечается, что Слуцкий имеет хорошие шансы возглавить "аристократов", поскольку давно находится в приятельских отношениях с Абрамовичем. Кроме того, российский специалист уже имеет опыт тренерской работы в Европе.
Другим кандидатом на пост наставника лондонцев является бывший полузащитника команды 40-летний Френк Лемпард, ныне тренирующий "Дерби Каунти". Также руководство "Челси" рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана.
В понедельник "синие" проиграли "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2), а 10 февраля потерпели крупное поражение от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии — 0:6. Столичная команда занимает шестое место в премьер-лиге, на 15 очков отставая от лидирующего "Сити". В воскресенье "Челси" в финале Кубка лиги сыграет с "горожанами" на лондонском стадионе "Уэмбли".