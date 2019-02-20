Слуцкий может стать главным тренером «Челси»

Ранее в СМИ появилась информация, что босс англичан Роман Абрамович недоволен работой итальянского специалиста и в ближайшее время может объявить о его отставке. Судьба Сарри решится 24 февраля в финальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити". В случае поражения он будет уволен с поста главного тренера "Челси".

Также отмечается, что Слуцкий имеет хорошие шансы возглавить "аристократов", поскольку давно находится в приятельских отношениях с Абрамовичем. Кроме того, российский специалист уже имеет опыт тренерской работы в Европе.

Другим кандидатом на пост наставника лондонцев является бывший полузащитника команды 40-летний Френк Лемпард, ныне тренирующий "Дерби Каунти". Также руководство "Челси" рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана