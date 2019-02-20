Засуха в Лиге чемпионов: матчи «Ливерпуль» — «Бавария» и «Лион» — «Барселона» завершились нулевыми ничьими

В Лиге чемпионов состоялись два матча 1/8 финала. «Ливерпуль» принимал на своём поле «Баварию», а «Лион» встречался с «Барселоной». Обе игры не порадовали болельщиков голами, в них были зафиксированы нулевые ничьи. При этом команды старались показать атакующий футбол и нанесли в общей сложности 55 ударов по чужим воротам.

Разочарование на «Энфилде»

Противостояние «Ливерпуля» и «Баварии» можно назвать самым интересным для болельщиков в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка свела друг с другом команды, одна из которых до недавнего времени доминировала в своём чемпионате, а другая только попробовала лидерство в турнирной таблице на вкус. Жаль только, что на спокойное проведение двух матчей между английским и немецким клубами повлияло обилие травм — их хватало и с обеих сторон.

Особенно катастрофичной ситуация была у «Ливерпуля», принимавшего первую встречу. К травме Деяна Ловрена добавилась дисквалификация Вирджила ван Дейка. У «Баварии» как раз были проблемы с игроками нападения — в Англию не приехали Арьен Роббен Томас Мюллер , который продолжает отбывать наказание за удар в голову игроку «Аякса». В первом тайме потери обеих команд уравновешивали друг друга, но после перерыва стало ясно, что мерсисайдцы находятся в менее выигрышном положении.

Игроки «Баварии» стали чаще контролировать мяч, и это принесло свои плоды. Им удавалось и моменты опасные создавать, и быстро вернуть игровой снаряд после потерь. Отличный момент для того, чтобы открыть счёт, был у Роберта Левандовски, но он несвоевременно отреагировал на пас Кингсли Комана и позволил Фабиньо себя обыграть. «Ливерпуль» ответил только упущенным шансом у Мохаммеда Салаха, которому едва не подарил мяч у собственных ворот Никлас Зюле.

В середине второго тайма ошибок стало слишком много со стороны обеих команд — один из самых ожидаемых матчей еврокубковой весны словно превратился в товарищескую игру двух вышедших из-под нагрузок клубов. Замены, на которые тренеры не поскупились, ситуацию существенно не изменили. Единственный опасный момент в концовке встречи всё равно создали игроки, начинавшие матч в стартовом составе — Садио Мане с подачи Эндрю Робертсона плотно пробил в нижний угол ворот «Баварии», но Мануэль Нойер успел его закрыть.

Впервые с 1971 года мюнхенцы не смогли забить хотя бы мяч на «Энфилде» — всухую закончился их четвёртый матч подряд в гостях у «Ливерпуля». Мерсисайдцы в свою очередь продлили беспроигрышную серию на своём стадионе в еврокубках до 20 матчей. Их в последний раз обыгрывал на родном поле «Реал» в октябре 2014 года. Чтобы не оставлять серию до следующего сезона, а попытаться её продлить уже в четвертьфинале, подопечным Юргена Клоппа необходимо побеждать на выезде или хотя бы сыграть в результативную ничью. Первый матч «Ливерпуля» и «Баварии» голами болельщиков не порадовал.

Непробиваемый Лопеш

В параллельном матче «Лион» принимал на своём поле «Барселону». Хотя фаворит в этой паре был очевиден, французы не спешили выбрасывать перед соперником белый флаг. В стартовом составе подопечных Бруно Женезио половина полевых игроков оказалась склонной к нападению. Самая миролюбивая команда группового этапа Лиги чемпионов, сыгравшая пять раз подряд вничью, внезапно решила порадовать болельщиков атакующей игрой.

У «Лиона» это получилось, и Марку-Андре Тур Штегену пришлось сильно постараться, чтобы не допустить раннего гола. Сначала он отбил мяч на угловой после удара Уссема Ауа, а затем ловил снаряд после отскока от перекладины в поле. Со временем каталонцы смогли вернуть себе контроль мяча, но пользы они никакой для себя из этого не вынесли. До перерыва «Барселона» заработала всего один опасный момент, когда Усман Дембеле ворвался в чужую штрафную и пробил во вратаря.

В перерыве болельщики принялись шутить — в нынешней Лиге чемпионов пора вовсе отменить первые таймы. Ни в одном из шести матчей 1/8 финала команды не смогли отличиться в стартовые 45 минут. Чтобы совсем не разочаровать зрителей, «Барселона» взяла игру в свои руки и попыталась забить первый мяч игрового дня.