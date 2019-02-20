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Руководство ПСЖ провело переговоры с Венгером 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Владелец французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи встретился с бывшим тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
Как сообщает L`Equipe, встреча состоялась на теннисном турнире в Катаре. Это место было выбрано потому, что владелец ПСЖ является президентом Катарской федерации тенниса и часто проводит переговоры на теннисных турнирах. Что обсуждалось в ходе встречи, не уточняется.
Ранее стало известно, что руководство ПСЖ хочет назначить Венгера спортивным директором.
69-летний специалист покинул «Арсенал» в 2018 году. Он тренировал лондонцев с 1996-го.
Главной звездой сборной Португалии оказался не Роналду, писал News.ru.
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